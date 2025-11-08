賴總統表揚行醫滿70年資深醫師許家延 (圖)

其他人也在看
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 9 小時前
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 12 小時前
醫師節慶祝大會 感謝醫療人員付出
第78屆醫師節慶祝大會，醫界齊聚一堂，表揚長年奉獻醫療服務的醫師與團隊。今年除了表彰傑出醫師，也肯定醫療影視作品對人醫精神的傳遞，也向每一位守護生命的醫者致敬。「要頒發廣電類優勝作品，由大愛電視...大愛電視 ・ 8 小時前
虎航台北旅展搶客 招募客艙組員深耕南台灣市場
台灣虎航（6757）在2025ITF台北國際旅展祭出機票最低單程未稅價799元起，購買行程確認單滿萬元以上，即有機會兌換價值500元的回饋金，超前部署明年假期搶客，首（7）日現場活動有逾2,200人造訪並體驗，較2024年首日成長83％。中時財經即時 ・ 12 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 19 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 10 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說！中國怒喊「不顧我們強烈反對」：強烈憤慨
台灣外交重大突破！副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會發表演說，獲得各國國會議員掌聲。但這讓中國駐歐盟使團爆氣，今（8）日指控對方是反華組織，還怒喊，「歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉」，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
逾4千萬低收入戶將斷糧！法官批政治操作 川普首認因關稅美國人付代價
美國總統川普政府再陷雙重爭議。一方面聯邦法院下令白宮必須在當地時間7日前全額發放給4,200萬低收入戶的糧食補助（SNAP）；另一方面，川普也罕見首度承認美國民眾確實為他推動的關稅政策「付出了一些代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 1 天前
張善政危險了？詹江村曝「民進黨出王牌」 釣出童仲彥神回：可怖喔
民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長和桃園市長人選尚未確定，外傳民進黨立委王義川可能被徵召參選，而王義川近期也悄悄在桃園中壢開設服務處，讓人聯想可能要競選桃園市長。對此，國民黨議員詹江村直呼：「完了！這下完了！」中時新聞網 ・ 13 小時前
美國政府重啟露曙光？民主黨態度出現軟化
美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）7日向共和黨提出新提案，試圖為10月1日開始、已創下美國史上最長紀錄的政府停擺畫下句點，共和黨迅速回絕舒默的方案，但也承認協商出現進展。中時財經即時 ・ 5 小時前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行
我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
消滅正國會？郭正亮揭內幕：林右昌恐已嚇到
[NOWnews今日新聞]民進黨日前拍板決定提名立委蘇巧慧競選2026年新北市長，但前立委郭正亮昨（6）日指出，前民進黨秘書長林右昌本來也要選新北市，結果大罷免大失敗，他就消失了，林右昌是不是被嚇到？...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前