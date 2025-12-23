賴總統裁示全社會防衛韌性法制化 推動軍民整合演訓

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與。他並做出3點裁示，全社會防衛韌性要邁向法制化；建立跨世代韌性教育普及；推動以演訓為本的軍民整合。

總統府下午召開總統全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，會後，由總統府發言人郭雅慧轉述總統3點裁示，總統說，經過一年多的努力，全社會防衛韌性，已經促成中央政府與基層的連結，並且加深台灣與國際對話的多元性，更讓人民提高對於災防以及各種緊急狀況的反應意識。

廣告 廣告

總統提醒，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與。他並做出3點裁示，第一，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。

總統說，有準備，更安全，真正可以落實守護台灣的，不只是國軍的實力，而是社會的韌性。必須讓民間準備的工作制度化、法制化，並鼓勵全民一起投入。

他同時請行政院依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區與家庭，都能夠了解面對危機的相關作為。

總統說，注意到有許多活躍的民間、民防團體，以及非政府組織，願意公開討論如何因應各種緊急狀況。政府要有開放的心胸，以及明確的參與授權機制，才能廣納更多力量，提升全社會韌性。

第二，從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。總統表示，為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代，都需要建立風險認知與應變能力；請行政院統計相關教育資源，並加強與多元的公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓人民能夠有更深厚的資訊素養及防災能力。

第三，推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。總統表示，今年的城鎮韌性演習，在11個縣市辦理，但還只是初步觸及軍民協作議題，明年的城鎮韌性演習，一定要在現有的基礎上，精進軍民整合相關訓練。

總統請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自的責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，並確保部會間的作為，足以對應潛在的風險。

同時，總統請國防部思考各種緊急時刻的民生需求，並研議如何讓民間力量與國軍協作的機制，納入演習訓練。

最後，總統在會議結語表示，全社會防衛韌性的目標，就是停電時不慌亂的社區、災害來臨時能互助的鄰里、假訊息流竄時懂得判斷的公民、關鍵物資受阻時仍能運作的產業。然而，很長一段時間以來，防衛相關議題並不討喜，而為了守護同胞，政府選擇採取積極的作為。

總統強調，真正的韌性，不是把人民繃到極限，而是讓社會有回彈的能力。就像台灣常見的竹子，強風吹來時會彎曲、但不會折斷，風雨過後，能再度高直挺拔。

他說，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，當人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立，就越沒有市場。和平無價，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端。「一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣」。

總統說，新的一年即將開始，政府會繼續審慎面對各項挑戰，堅定推動「韌性台灣」。（編輯：林興盟）1141223