賴總統視導召訓 盼以實力達和平
記者王子昌／宜蘭報導
總統賴清德昨日視導「宜蘭縣後備旅步3營教育召集訓練」時，肯定此次教召引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系及確保國家安全的關鍵基礎，透過實力達到真和平。賴總統強調，政府將建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時保護國人生命財產安全；期盼透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業進一步升級轉型，達到保護國家安全的目標。
賴總統在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、全民防衛動員署署長廖建興中將等人陪同下，首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥演練，並視察召員住宿空間，頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。
納入無人機操作 訓練新里程
賴總統指出，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。
賴總統提到，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點。第一，將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練新的里程碑。當召員解召後也可向交通部民航局申請證照，相信能對未來整個工作生涯，或者是國軍部隊需要，有莫大的幫助。
和平不能靠協議 足夠力量做後盾
第二，將城鎮作戰所需的各項戰技，包括阻絕設置、小部隊戰鬥及戰傷救護等列入訓練，並讓召員在戰術位置報到，且此次有7成為宜蘭子弟，對在地非常嫻熟。第三， 將關鍵的戰術思維引進並落實，並加入曾經赴美接受訓練的教官，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓召員能夠迅速掌握整合無人機，具備實施演練的能力，有效提升整體戰力。
賴總統強調，維護世界和平、穩定區域發展，是建軍的目標之一，但對和平有理想，不能夠有幻想；和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。因此，國軍官兵的每日訓練，所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常重要。
賴總統表示，為因應中共持續擴大對臺灣併吞的野心，也為妥善因應中共灰色地帶侵擾，避免中共以訓轉演、以演轉戰。他在上週特別召開國安高層會議，並宣布兩大「守護民主臺灣國家安全行動方案」，提出每一年1560億元，為期8年、總經費1兆 2500億元的國防特別預算。
賴總統說，政府將建置「臺灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。期透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能，並且推動國防自主，讓臺灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。
賴總統進一步指出，包括總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，以及執行新式教召訓練的各位召員，無非都是想要利用實力來確保國家安全與區域和平穩定。國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體臺灣人民的共同立場。
賴總統也期勉召員透過教召訓練，提升後備戰力，建立穩固防禦體系及確保國家安全的關鍵基礎，正是透過實力達到真和平的重要戰力。
