賴總統視導宜蘭縣後備旅教召 後備軍人秀無人機操作

（中央社記者吳書緯宜蘭2日電）總統賴清德今天視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練，進行教召訓練的後備軍人現場操作後備旅配賦的Hummer2無人機，展現國軍將無人機的操作與應用納入後備部隊的成效，也是軍方首次對外公開後備部隊無人機訓練。

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往宜蘭縣龍德兼利澤產業園區，視導宜蘭縣後備旅步三營教召訓練。他首先視導作戰計畫演練，進行教召的後備軍人進行無人機操作、阻絕設置、小部隊戰鬥等訓練，隨後也視導官兵生活區。

軍方向賴總統簡報指出，宜蘭縣後備旅步三營今天進入第11天，無人機的飛行訓練正在進行偵察型無人機的操作訓練，最終目標是讓所有召員具備專業基本級的操作能力，解除召集之後，若對無人機操作有興趣，也可持續考取相關證照。參與教召的後備軍人現場實際操作Hummer2無人機進行訓練，展現穩定飛行的能力。

軍方人士指出，Hummer2無人機為後備旅最新配賦的無人機，屬於監偵型無人機，採四軸飛行，1個縣市後備旅規劃配賦50架Hummer2無人機。中央社記者觀察，宜蘭縣後備旅在現場也使用天穹飛球無人機進行飛行訓練。

賴總統隨後視導步三營官兵進行阻絕設置訓練。官兵利用鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網，以及艾斯科防爆牆組成阻絕設置，當阻絕設置初步完成時，現場響起防空警報，軍方以無人機模擬敵軍無人機進行偵搜。官兵除了進行隱蔽作為，也以T65K2步槍搭配空包彈對無人機射擊，模擬嘗試擊落無人機。

中央社記者現場觀察，有官兵扮演假想敵，模擬後備部隊遭遇敵軍部隊攻擊，演練小部隊戰鬥，且步三營在演練過程中進行不只一波交戰，當敵主力被殲滅後，敵軍增援部隊進行攻擊，後備部隊官兵再次擊退敵軍增援。演練過程中，隸屬陸軍部隊的戰術型近程無人機，也飛抵演練場域上空協助偵搜。

賴總統隨後勗勉官兵表示，召員戰士透過教召訓練提升後備戰力，是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。（編輯：萬淑彰）1141202