賴總統親令不要綠電？2027年前重啟核三？經濟部駁斥：子虛烏有

TVBS新聞網今（7）日報導宣稱賴總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」，經濟部回應表示，完全子虛烏有；經濟部長龔明鑫未曾有接受總統任何相關指示，媒體報導應經過查證。

經濟部強調，政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳；而政府部門對於核電的立場也向來一致，就是將在「3個原則與2個必須」的前提下審慎評估重啟核電此議題，台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。

經濟部說明，台灣推動能源轉型以多元綠能及深度節能為方向，和國際上推動減碳淨零主軸方向相同，同時，也會搭配科技儲能與強化電網韌性，堅定推動綠能發展、努力達成政策目標，以穩定供電與減碳。

TVBS新聞網今天「幕後」報導指出，賴總統近日親令經濟部長龔明鑫「不要再搞綠電」，2027前處理好核三重啟事宜。但經濟部隨即澄清，此種說法完全子虛烏有。

