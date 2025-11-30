賴總統親臨中部百億級醫療大樓，台大雲林醫院虎尾二期興建動土。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

歷經多年努力與跨部會協力，台大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓三十日由總統賴清德親臨主持動土典禮，興建經費因原物料上漲等因素從六十五億元增加到近一二九億元，工程是雲林史上最大規模公共醫療建設，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的高度重視，工程預計一一八年底完工啟用，未來將成為嘉南平原最具指標性急重症醫療與教學研究中心。

賴總統回憶醫師時期，雲林重大急症需長途轉送至成大，深感在地醫療量能不足，肯定立委劉建國協助奔走促使計畫突破重重關卡，迎來雲林醫療史上關鍵一刻。強調，工程擴增到一二九億，背後正是劉建國委員多年的努力與奔走。承諾中央會持續全力投入，推動雲林醫療量能提升至醫學中心等級，全面強化急重症照護。

賴總統親臨中部百億級醫療大樓，台大雲林醫院虎尾二期興建動土。（記者陳正芬攝）

虎尾院區新醫療大樓一○五年啟動規劃，初期建築經費六十五億元，一○八年立委劉建國爭取下，獲當時行政院長支持同意中央負擔三成經費，後因疫情及多項外在衝擊，加上原物料上漲至經費增加；新醫療大樓建物地上十樓、地下三層樓、提供五三一床，讓民眾在地就能享有頂尖醫療，雲林長輩不用再奔波到其他縣市就醫。

台大校長陳文章說，雲林分院長期深耕雲林，從急重症照護到公共衛生與人才培育，充分展現台大落實大學社會責任成果，第二期醫療大樓將成為中台灣重要的醫療與教育基地，結合臨床教學、急重症照護、長照創新與社區高齡研究，提升在地醫療量能也強化台大體系回應國家需求、培育人才、應對高齡的整體能量。

雲林分院長馬惠明說，台大雲林分院一○三年改制，一一四年升格為準醫學中心，新大樓啟用後，虎尾院區床數將提升至八○五床，雲林分院總床數也將達一四七七床，躋身醫學中心等級規模。新大樓新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域，將大幅強化虎尾院區的急重症能力與智慧醫療量能，同時導入智慧醫院架構，包括醫療服務機器人、智能運補系統及智慧管理功能，未來將成為嘉南平原的醫療燈塔，讓民眾看到希望與信賴。