賴總統親頒褒揚令表彰劉金獅對臺民主貢獻

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德今（31）日上午前往濟南教會頒贈褒揚令予臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，表彰其對臺灣民主自由的貢獻，由劉前會長之子劉建宏先生代表接受。

賴總統致詞時表示，今日懷抱著非常不捨的心情來參加一生為臺灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅弟兄追思禮拜。劉金獅出生於臺灣民主聖地宜蘭蘇澳，在12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下臺灣應該要獨立自主的信念。

廣告 廣告

賴總統指出，劉金獅在1962年因被控參加臺灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年。即使遭受苦難、忍受折磨，其為臺灣奮鬥的理念從來沒有改變。無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了臺灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。

賴總統提到，劉金獅出獄後，與所有受難者前輩共同成立臺灣第一個「臺灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。劉金獅雖然已經離開我們，但其為民主臺灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為臺灣打拚。

賴總統指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對臺灣的威脅。相信劉金獅的精神不死，大家會更加團結，讓臺灣更加安全、民主更加鞏固。

賴總統表示，今天以總統的身分代表國家及人民頒發褒揚令，褒揚劉金獅對國家民主自由的貢獻。劉金獅的一生如同《聖經‧提摩太後書》第四章七節記載的經文「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，願劉金獅安息主懷，除去世間一切苦難，也願主擦去家屬的眼淚，讓大家繼續勇往直前。

總統賴清德親頒褒揚令，表彰政治受難者關懷協會前會長劉金獅對臺灣民主自由的貢獻。（圖由行政院提供）