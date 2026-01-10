賴總統觀影《冠軍之路》 致敬臺灣奮鬥精神

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日指出，日前觀賞紀錄片電影《冠軍之路》，感受這不只是一部奪冠紀錄，更像臺灣人堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。而世界棒球經典賽將於今年3月登場，國家隊也正在準備集訓，希望大家能把這份感動，轉化為支持Team Taiwan的力量。

紀錄片《冠軍之路》元旦上映，截至昨日票房來到3500萬，目前已登上臺灣紀錄片影史票房第5名，也是紀錄片票房飆升最快的電影。賴總統昨日在臉書發文表示，日前走進戲院看了紀錄片電影《冠軍之路》。電影記錄2024年世界棒球12強賽，中華隊從一開始不被看好，到最後奪下世界冠軍的過程。那份緊張、期待與感動在大銀幕上重現，也讓人再次感受臺灣棒球最自信、最驕傲的時刻。

賴總統說，看著電影，就有很深的感受。這不只是一部奪冠紀錄，更像是用鏡頭呈現臺灣人在各行各業中，堅持不懈、奮鬥打拚的縮影。在不被看好的情況下，每一位選手仍然頂住壓力，克服重重困難，為國家爭取最高的榮譽。這正是這支國家隊最動人的地方，也是這部電影所呈現、令人欽佩的臺灣精神。

賴總統日前觀賞紀錄片電影《冠軍之路》，深刻感受臺灣人堅持不懈、奮鬥打拚的精神。（取自賴總統臉書）