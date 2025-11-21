社會中心／綜合報導

第62屆金馬獎明晚（22日）登場，電影「大濛」以白色恐怖時期為背景，入圍11項獎項。總統賴清德今晚（21日）來電影院觀賞，說到「希望在政府支持下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作」。賴清德還特別提到，韓團Twice將在台開演唱會，這也是台灣成員周子瑜首度在家鄉開唱！









現身台北大巨蛋秀泰影廳，總統賴清德以行動力挺本土電影「大濛」，親自來觀賞，大力支持。





總統賴清德表示，我非常喜歡陳玉勳導演用電影來說臺灣的故事，唱臺灣的歌，而且這部電影大濛是發生在民國40年代，也就是我出生那個年代左右的作品。

賴總統觀賞電影「大濛」 歡迎周子瑜！喊：我們台南人要回來了

賴總統觀賞電影「大濛」（圖／民視新聞）









陳玉勳導演就用電影「大濛」說台灣的故事，以民國40年代的白色恐怖時期為背景，這次還在第62屆金馬獎入圍了11項大獎，備受關注。除了「大濛」，賴清德也特別提到周子瑜，因為韓國天團Twice週六週日將連續兩天在台開演唱會，這也是子瑜首度在家鄉開唱，賴清德特別歡迎。





賴總統觀賞電影「大濛」 歡迎周子瑜！喊：我們台南人要回來了

賴總統觀賞電影「大濛」提及周子瑜（圖／民視新聞）









總統賴清德表示，Twice的周子瑜，我們臺南人，麻豆臺南人，要回來表演了，其實在臺灣的演唱會都大受歡迎，這表示了臺灣經濟進步，所以我也非常希望在政府的支持之下，我們臺灣的演藝工作者或是文化工作者都可以回到臺灣來。

賴清德也期許，未來更多台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，一起創作。

