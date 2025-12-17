賴總統訪中配麵館"肯定愛台灣" 國台辦怒批作秀虛偽

政治中心／綜合報導

總統賴清德日前開心大吃"包公麵"，肯定愛台灣、認真在台打拚的中配，卻被國台辦指控"裝模作樣造假"，麵館老闆郭明華被捲入政治風波，無奈說自己不懂政治，當時也沒談兩岸，只是正常接待客人。國台辦也砲轟議員苗博雅美化戰爭，苗博雅反斥"威脅台灣的正是中國"。

一大碗麵吃了個底朝天，說好吃到停不下來，總統賴清德日前光顧中山區這家中配經營的麵館，稱讚是連結兩岸人生經驗的麵。很多人紛紛來朝聖點"總統餐"，但國台辦轟賴清德作秀，還說老闆被利用了！

國台辦發言人朱鳳蓮說「賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，把陸配群體視做眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀、虛偽至極，騙不了兩岸同胞。」

賴總統訪中配麵館：肯定愛台灣 國台辦又氣噗噗！怒批作秀虛偽

麵店老闆郭明華強調開門做生意，不會看客人的政治立場，決定要不要接待對方。（圖／民視新聞）

麵館老闆郭明華說「他也沒給我談兩岸、我們也沒談政治、我也不懂政治，我做生意不是說，他是綠的，我不賣給他；他是藍的，我才賣給他，這做不到。」

正常做生意卻被掃到政治颱風尾，郭明華很無奈；同樣被國台辦點名的，還有北市議員苗博雅，談台海戰爭，人民依舊能正常上班上課。

朱鳳蓮說「綠營政客對戰爭給民眾帶來的苦難，視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，可謂毫無人性。」

苗博雅說「國台辦說戰爭殘酷，但其實中共就是真正要發動戰爭的人，不要發動戰爭，就叫習近平不要發動戰爭，那台灣就不會有戰爭。」

苗博雅反轟中國不要發動戰爭，台灣就不用煩惱開戰後能不能讓百姓正常上班上課。（圖／民視新聞）

苗博雅回嗆中方"美化戰爭"批判，兩岸局勢升溫，市井小民生活也意外被牽連。

