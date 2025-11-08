賴總統請國人放心 籲行動支持臺灣豬
記者郭曉蓓／臺北報導
總統賴清德昨日在臉書發布影片表示，「臺灣豬回來了！」這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，包括滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多我們熟悉的日常臺灣味，都是用好吃的臺灣豬做成的，他也要邀請國人一起用行動繼續支持臺灣豬。
賴總統表示，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合。這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。
賴總統請國人放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人。但臺灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待臺灣豬肉能夠早日重返國際市場。
賴總統強調，政府會全力防疫，他也要邀請國人朋友一起用行動繼續支持臺灣豬。
總統賴清德在臉書發布影片，呼籲國人支持臺灣豬。（總統府提供）
