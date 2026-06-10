即時中心／高睿鴻報導

相較於國民黨早已拍板，要派立委徐欣瑩角逐年底新竹縣長選舉，民進黨則是進度相對緩慢；雖然早早就流傳，無論是黨高層或當地基層，都希望讓年僅46歲、形象清新的竹北市長鄭朝方掛帥，但本人一直意願不明、甚至推辭，讓綠營非常焦急且頭疼。但昨（9）天傳出好消息，鄭本人終於鬆口表態願參選，總統賴清德今（10）日證實此事的同時，更大讚他過去在竹北市，展現非常卓越的治理能力，因此希望竹縣鄉親能大力挺他。

鄭朝方確定參選新竹縣長 民進黨為何派他？賴清德全說了

自從前新竹縣長林光華卸任後，2002年起，該縣便一直由國民黨執政，從鄭永金、邱鏡淳、到楊文科，都能連選連任，讓民進黨久攻不破。面對這樣的艱困選區，還具有挑戰連任竹北市長機會的鄭朝方，本來相當猶豫是否要參選，但昨天民進黨終於正式宣布，將正式派他角逐新竹縣長。事實上，根據媒體綜合報導，鄭朝方在多份民調的支持率，都遙遙領先綠營其他潛在人選、並能緊咬徐欣瑩，且在人口最多（破20萬）的竹北市，他的支持率更是高居不下，顯示其執政績效或選民認可。

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快新聞／總統證實了！綠營25年沒拿過「這縣市」首長大位 準備派1猛將強攻

民進黨籍竹北市長鄭朝方。（圖／民視新聞資料照）

對此，賴清德也在今天的黨中執會報告，將針對「2026年新竹縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決；他說，此次選對會建請提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長。賴清德表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地、也是客家文化的重要家園；如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題，而鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，深知文化傳承的重要，同時身為地方首長，也了解城市治理、產業發展的關鍵。

賴總統繼續說，從鄭朝方在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦...等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。賴清德認為，鄭不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見。因此，總統也親自拜託所有新竹縣鄉親，能大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

而談及地方治理，賴清德另也特別強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，其實也都需要中央政策與預算資源的支持；因此，他亦趁此機會，呼籲國會盡速通過總預算，「唯有中央與地方同心協力，才能將人民的期待化為具體成果」。

快新聞／賴總統證實了！綠營25年沒拿過「這縣市」首長大位 準備派1猛將強攻

總統、民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）













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