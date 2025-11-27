賴總統警告中攻台遭在野錯誤解讀 在野當「證實」挨轟

政治中心／林靜、蔡明政 台北報導

賴總統昨（26號）針對中國對台武力進逼，拋出史上最高1.25兆國防特別預算，總統說明時提及"北京以2027年完成「武統台灣」為目標"，更被在野黨做文章，指稱總統"證實"中國侵台時間點、恐嚇人民，對此總統府駁斥是錯誤解讀，王定宇更批國民黨發言彷彿國台辦。

總統賴清德宣布，將提規模達1.25兆元國防特別預算因應中國威脅，沒想到藍營人士作文章，指總統"證實北京2027"攻台。

立委（國）羅智強：「自己在臉書上在記者會上講，2027年中國要武統台灣，結果總統發一個馬上在，嚇破膽的新聞稿澄清，說他沒有這樣講，是當大家都是聾子嗎。」

立委（民）吳思瑤：「做最強大的防禦，要做好最壞的打算，2027年2028年或2030年，中國對於台灣的武統時程表，到底是什麼沒有人知道，但是訊息的研判就是這個時程，就像我們知道會有颱風來了，在防颱的準備上，都是一分鐘都要爭取。」

總統府發聲明駁斥，強調是錯誤片面解讀，總統說的"北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標"，是因為在美國國會近期報告所稱，這是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，是國際普遍研判，就怕謠言擴散，臉書貼文也修改將原本的2027年武統台灣為目標，加上"準備"兩字，不過依舊被在野黨批是恐嚇人民，似乎沒打算挺這筆國防預算。

立委（國）王鴻薇：「在野的立法委員，我們要幫人民看緊荷包，我們還是會去嚴格審查，不能說我們就閉著眼睛，就讓1.25兆就輕輕把錢付出去，我們卻看不到這些武器，該交貨卻未交貨。」

立委（民）王定宇：「中國國民黨的黨主席，竟然用國台辦，中共的國台辦的口吻，去批評賴清德總統說這是在玩火，武力威脅台灣的你不去譴責，你卻來攻擊譴責保護自己的受害者，這不是為虎作倀，這不是侵略者的走狗這是什麼，內賊不除難以外抗強權。」

國家安全沒退讓空間，但在國會藍白人數優勢下，要過關恐怕是困難重重。

