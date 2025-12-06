賴總統賀輔大校慶 期許全球領袖棄暴力追求和平

（中央社記者黃旭昇新北6日電）總統賴清德今天參加天主教輔仁大學創校百年校慶時說，教宗良十四世曾提及全球應放棄暴力、追求和平與展現關懷弱勢，盼望全球領袖可聽到這聲音，「和平無價，戰爭沒有贏家。」

賴總統表示，近日良十四世出訪土耳其與黎巴嫩時強調，希望放棄暴力、追求和平，大家應共同合作關懷弱勢，這個聲音希望全球領袖可聽到。各政府職責應照顧人民，而非擴大領土，良十四世的聲音特別發人深省。

良十四世賀電期許輔大，在瞬息萬變世界中「做智慧和希望的見證人」，面對當下「科技進步、文化面貌改變，以及新的倫理問題」，需要「基督之光所引領的明確道德指南」，天主教大學更要做出見證，讓百年前種下的信仰、知識與服務種子繼續為後代子孫結出果實。

廣告 廣告

位於新北市新莊區的輔仁大學上午舉行感恩慶祝大會，與會的賴總統表示，感謝輔大百年來發揮「真、善、美、聖」校訓，為國培育人才，傳授專業知識與照亮別人。

賴總統細數輔大創校歷史與在台灣復校辛苦過程時說，許多神職人員為台灣奉獻無所不在，在織品紡織育才、照顧身心障礙者或幫原住民族重建語言，「不管來自哪裡，不管何種身分，只要愛台灣就是台灣人」。

賴總統也推崇輔大校長藍易振重視AI（人工智慧）倫理，並參與祈福禮及聆聽駐台教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）蒙席、主教團秘書長賴効忠神父宣讀良十四世賀電。

藍易振表示，面對AI與快速變遷的挑戰，新百年行動藍圖包括GRACE價值，將致力培養學生真誠（Genuine）、堅韌（Resilience）、當責（Accountability）、創造力（Creativity）與同理心（Empathy）。

感恩典禮由輔大校友蘭萱主持，另一名校友誼遠控股集團董事長陳致遠領取「于斌樞機獎章」，金曲獎最佳原民歌手舞思愛率原民學生社團獻唱，並與藍易振領軍的百人齊唱校歌，氣氛溫馨。（編輯：李明宗）1141206