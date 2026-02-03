賴總統購台漫 文策院董事長、院長成最強推銷員

（中央社記者王寶兒台北3日電）2026台北國際書展今天開幕，文策院籌畫「台灣漫畫館」，董事長王時思與院長王敏惠坐鎮，親自化身「最強台漫推銷員」，總統賴清德也立刻購入「間隙」、「怪島奇譚」等作品。

文化內容策進院今年策劃的「台漫館」以「一起來追星吧！」為主題，並邀請知名聲優陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城和錄音師陳寬，以及柳廣成、米米卡醬等眾多人氣漫畫家，與喜愛台漫的粉絲近距離互動。

賴總統今天造訪台北書展並參觀台漫館，王時思呼應這次主題，希望為台灣漫畫家「造星」推向國際。現場特別邀請2名當紅台灣漫畫家阮光民和藥島向賴總統介紹各自作品「空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓」及「器官拼圖」。

阮光民及藥島特別簽繪簽名板致贈賴總統。除與漫畫家交流外，賴總統也被現場展示作品吸引，包含「間隙」、「怪島奇譚」、「金門衛生兵的日子」、「課金派戀愛」等作品，並立刻將它們購入收藏。

王時思透過新聞稿分享，自己是台漫迷，「我很喜歡美食，我推薦館內的『友繪的小梅屋記事簿』，可愛的畫風非常療癒！」她也對比日漫和韓漫，認為「台漫的特殊題材不只讓國外讀者耳目一新，也能與國內粉絲產生大量共鳴，而今年也展出的許多優質新作，可見創作者的功力持續精進。」

王敏惠同樣被今年「台漫館」作品驚豔，大力肯定今年的參展作品，「台灣的漫畫家作畫精緻，故事也很有趣，我看到就馬上選購了幾本，準備好好享受，滿額贈的限量周邊也很有收藏價值。」期許未來能與更多創作者和出版業者合作，讓優秀台漫被更多讀者看見，以壯大市場規模及活絡程度。（編輯：黃世雅）1150203