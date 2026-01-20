賴總統贈勳捷克前眾議長艾達莫娃 表彰友誼貢獻

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（20）日下午頒授捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化臺捷友誼的卓越貢獻。並指出，近年臺捷在經貿、投資、科技、航空等領域的合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力。期盼未來持續共同創造更多合作契機，為臺捷深厚情誼發展寫下新篇章。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下，頒授艾達莫娃前眾議長「特種大綬景星勳章」。賴總統表示，3年前艾達莫娃前眾議長面對外界強大壓力，仍毅然決然率領超過160人的代表團訪問臺灣，不僅為臺捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與臺灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著臺灣社會。

賴總統提到，2023年與艾達莫娃前眾議長一起參觀淨零城市展，當時引用她所說，臺灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。今天雙方再次在總統府見面，更加證明臺灣與捷克的友誼已經跨越時間與空間，變得更加穩健、深厚。

賴總統指出，艾達莫娃前眾議長長期在國際場合為臺海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友臺決議、支持臺灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出。這些行動都是「與臺灣同舟共濟」情誼的具體展現，臺灣人民將永遠銘記在心。

賴總統表示，近年來，臺灣與捷克在經貿、投資與科技的合作上持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，越來越多臺灣企業擴大對捷克投資，航空與產業的合作也持續深化中。這些成果顯示臺捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力。未來，臺灣也將持續與捷克共同努力，創造更多合作契機，為臺捷的深厚情誼發展繼續寫下新的篇章。

賴總統也分享艾達莫娃前眾議長去年10月出版的新書《我不是糖做的，也不是鐵做的》，書中提到，民主國家與臺灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，這種「民主國家不會讓臺灣孤單」的信念，令人深受感動。

賴總統說，即使暫別政壇，艾達莫娃前眾議長未來也會是臺捷合作最重要的推手之一。並再次強調，無論是今天、未來，或未來任何情況，臺灣都會與捷克及所有民主夥伴站在一起。最後，再次歡迎艾達莫娃來臺，並祝福此行訪問圓滿成功。

賴總統表示，近年臺捷在經貿、投資、科技與航空的合作上持續深化，期盼未來創造更多合作契機，共寫臺捷深厚情誼新篇章。（總統府提供）

