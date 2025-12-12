賴總統赴國會報告兆元國防預算 立院今逕付二讀

賴清德總統。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就總統賴清德拋出高達1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，日前已由行政院通過，並送立法院審議。立法院在野黨團則要求總統親自到國會進行國情報告，並接受質詢。立法院會今（12日）召開期間，討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，並由立法院長韓國瑜宣布逕赴二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。

國民黨團書記長羅智強發言表示，賴清德要做到公信，國民黨團在立法院已經提出，賴清德提出1.25兆元的國防特別預算，以及原先就創新高的明年9500億元國防預算，合計達2.2兆元，賴清德應該告訴國人，這對其它財政造成的排擠效應是什麼？講到軍人加薪、公教保障，政府都在喊窮，奇怪，講到2.2兆元的國防預算，民進黨就變有錢了？那就來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？

羅智強再提到，還有過去編列的軍購預算，請問交貨狀況如何？難道賴清德沒有義務跟大家說明嗎？66架F16V戰機一架都沒有交貨，所以拜託賴總統來立法院報告並受質詢。

民眾黨團總召黃國昌提到，2023年12月30日，當時作為總統候選人的賴清德在電視辯論會對全體國人說：「不管依照中華民國憲法還是立法院職權行使法，總統都有義務應立法院要求進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢。」，這是賴清德當初對全民所做出的莊嚴承諾。

黃國昌表示，大家沒辦法想像，在立法院修立法院職權行使法後，賴清德就說話不算話，翻臉不認人，還說這樣的規定違憲，這讓大家都非常驚訝，沒辦法理解，怎麼會有一個總統選前做出承諾、選後說當初自己講的承諾違憲。

黃國昌強調，面對1.25兆元的軍購特別預算，目前立法院全體立委拿到的不到兩張A4紙，只有短短7個條文，就要求授權行政部門編列1.25兆元的軍購特別預算，對年度預算、社福支出、教育支出會造成什麼排擠？不知道！要買什麼？不知道！會不會像過去一樣花錢買戰機，到現在一台都無法如期交貨？不知道！在這種情況下，總統當然有必要站到第一線面對國會跟全體國人說清楚。

