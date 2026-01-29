賴總統赴臺中參香 盼立院速審查總預算與國防特別條例

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（29）日前往臺中參香祈福時表示，面對各項災害挑戰，政府將持續站在第一線與地方攜手因應，守護民眾安全與生活穩定；除持續推動經濟發展、照顧中小微企業外，也將透過育兒支持、學費補助、長照3.0與各項社會福利政策完善照顧體系，讓全民共享經濟成果。賴總統並呼籲立法院盡速完成中央政府總預算案及國防特別條例草案的付委與審議，讓臺灣更安全、經濟更發展、人民受到更好的照顧。

賴總統今日在總統府資政沈國榮等人陪同下，前往臺中「松竹寺」參香祈福，並向鄉親說明政府施政方向。在經濟發展方面，賴總統指出，我國已與美國完成對等關稅談判，國家經濟成長表現也非常亮眼，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2000點。政府除了確保具備競爭力的大型企業與科技產業的發展空間，也會持續關注與照顧中小微型企業，讓各種規模的企業都能獲利，整體產業欣欣向榮。

談及社福議題，賴總統說，政府也推出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年3萬5000元學雜費補助，並額外補助中低收入戶。國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好，個人透過教育取得專業知識，改善個人生活；個人生活改善，社會也會跟著好。希望在臺灣的所有孩子，無論出生在什麼地方，只要想要讀書，都可以得到政府的支持。

賴總統進一步表示，長照3.0已經開始推動，目前全國共有1萬5000個長照據點、超過10萬名長照服務員，政府共編列1千2百億預算照顧長輩。此外，行政院會日前通過「老年農民福利津貼暫行條例」及「國民年金法」部分條文修正草案，提高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，以及國民年金給付上調為每月5000元。

賴總統也提到，政府近10年來已4度為軍公教加薪，累計約14%，去年除了為軍公教加薪3%，也特別提供國軍的特勤加給，希望提高國軍士氣；勞工基本工資也連續10年調升，現在是2萬9500元。政府也希望企業界為勞工加薪，企業倘要上市、上櫃必須依照《證券交易法》規定，調整基層員工薪資，因為現在臺灣不只是經濟好，失業率3%左右更是25年最低，企業如果沒有加薪很難請到人才，薪水一定要提高。

賴總統說明，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，顯示臺灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴總統強調，臺灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算，希望打造「臺灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業。

賴總統並籲請立法院盡速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。

賴總統今日赴臺中參香，向鄉親說明經濟發展、社會福利及國家安全等施政方向。（總統府提供）