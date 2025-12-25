賴總統轟藍白卡預算 遭嗆：依法編列很難嗎？

在野：全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德。（圖：賴清德臉書）

賴清德總統今（25日）砲轟在野黨「不如期審查總預算，有什麼資格談憲政？」「公開講支持國防預算，卻連交付審查都不願意」火力全開！國民黨發言人立委牛煦庭表示，軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。民眾黨也說，全國最沒資格談「憲政」兩字的，正是賴清德本人。民眾黨主席黃國昌批賴清德惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

距離12月31日只剩最後6天，中央政府總預算卡在立院無法排審，1.25兆國防特別預算日前也在程序委員會遭藍白4度封殺。賴清德總統今批「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政」？他也批在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意。

牛煦庭說，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院做不到依法行政的事實。他強調，在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。軍人加薪的預算都不編，真的有提振國防的誠意嗎？民進黨不要再想著政治操作，騙不了人民的。

民眾黨主席黃國昌也透過臉書表示，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺！要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。民眾黨說，全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？