賴總統追思政治受難者劉金獅 呼籲團結守護台灣

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統賴清德今天表示，台灣戒嚴時期政治受難者劉金獅一生為台灣民主、自由與人權奮鬥，雖然已離世，但所打下民主台灣的基礎會留在永世；面對當前局勢，國人更應繼承前輩精神，團結一致，守護台灣的安全與民主。

總統賴清德上午出席台灣戒嚴時期政治受難者劉金獅告別追思禮拜，頒贈「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」前會長劉金獅褒揚令並致詞。

總統說，劉金獅出生在台灣民主的聖地，宜蘭蘇澳，親身見證228事件的恐怖，劉金獅12歲時和父親在基隆親眼看到陳儀的軍隊槍殺無辜的市民，從此他就認為，台灣應該要自己當家作主。

總統提到，劉金獅在1978年被檢舉是台灣獨立組織「興台會」的會員，因此坐過國民黨的黑牢，前後長達10年之久。雖然遭受過苦難，也忍受過折磨，但是為台灣奮鬥的理念從來不曾改變過。無論是參加民主運動或是街頭奔走，一生都是為了台灣的民主、自由和人權在奮鬥。

總統表示，劉金獅內心充滿對這片土地的愛，以及對受難者的關心，他出獄後和一些受難者共同成立「台灣受難者關懷總會」，也創立「台灣戒嚴時期受難者關懷協會」，在第一線幫助生活困苦的受難者，非常令人欽佩。

他說，劉金獅雖然已離去，但是所打下民主台灣的基礎，會永世留存，大家必須要繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。「過去他們這代人是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，我們這代人則必須更加團結，因為我們面對的是境外敵對勢力，要併吞台灣」。

總統表示，希望劉金獅的精神不死，使國人更加團結，讓台灣更加安全，民主更加鞏固。今天他以總統的身分代表國家、也代表人民，頒發褒揚令，褒揚劉金獅對國家、民主、自由的貢獻。

總統說，劉金獅的一生，就如同聖經提摩太後書第4章第7至8節所說：「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了。」願安息主懷，除去世間一切勞苦，也願主擦去家屬的眼淚，大家繼續向前走。

前監察院長陳菊在劉金獅回憶錄「勇敢堅韌的革命者」一書中為序表示，劉金獅的一生就是台灣民主發展史，不只見證，更參與其中。如果不是對民主、自由殷切的追求，時代的巨輪也就不會這麼因緣際會地將其捲入這洪流，或許劉金獅的生命會很不一樣。

陳菊表示，但這就是人生的選擇與堅持，劉金獅並沒有因為命運的捉弄低頭，而是穩健地迎向每一次挑戰與難關，「行到水窮處，坐看雲起時」可說是劉金獅最好的寫照。（編輯：翟思嘉）1150131