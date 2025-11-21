賴總統進電影院看《大濛》 籲全民挺本土電影

第62屆金馬獎將於明晚在北流頒獎，其中，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項備受矚目。賴清德總統今天(21日)晚間前往電影院觀看《大濛》，以行動支持本土電影。總統表示，台灣的故事很多，他希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。

賴清德總統21日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，前往台北市信義區大巨蛋秀泰影城觀賞白色恐怖題材電影《大濛》。

總統觀看電影前受訪時表示，他很喜歡導演陳玉勳的作品，欣賞他用電影說台灣的故事，唱台灣的歌，尤其《大濛》這部作品發生民國40年代(1951年)，也就是他出生年代左右的作品，這次得到金馬獎11項大獎的入圍，可以說是精彩可期。總統特別鼓勵熱愛電影的朋友走進電影院觀賞這部電影，也可以支持其他本土電影。

同時，總統也談及針對南韓女團「TWICE」將來台舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，另外包含「BLACKPINK」、香港與台灣巨星也來台開唱，象徵台灣的經濟進步。

總統表示，台灣經濟進步，提供了本土藝術創作者發揮的空間，他非常希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣這一塊土地創作。

總統說，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，他希望大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。