賴總統邀行政、立法、考試三院長15日「國政茶敘」

朝野近來因財劃法修法、停砍公務員年金改革法案、明年度總預算案至今未審，引發的爭議不斷。據了解，為促進行政、立法等部門對話，賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院三院院長15日上午至總統府進行「國政茶敘」，尋求長治久安之道。

據指出，賴總統感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，盼邀請行政院、立法院、考試院院際協調會商，增加溝通以促進合作。

據了解，總統府的公文箋函已在昨天(11日)下午送抵立法院、考試院。(編輯：沈鎮江)