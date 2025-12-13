賴總統邀院長「國政茶敘」 白營：應和在野黨主席對談

賴清德總統（中）昨出席宏道獎頒獎典禮時表示，如果立法院能夠把前院長王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，對當前政治氛圍有很大幫助。記者曾原信／攝影

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請的三院院長「國政茶敘」，賴清德總統昨表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」立法院前院長王金平表示，茶敘當然可以去，表示意見就好，但不能參與任何決議。民眾黨主席黃國昌則說，賴總統應放下身段，與在野黨主席公開對談，才是最有效方式。

朝野對立升溫，賴清德總統原訂明天邀行政、立法、考試三院院長國政茶敘，但韓國瑜已表達不克出席。

賴總統昨出席宏道獎頒獎典禮與王金平同框，他表示，特別懷念立法院前院長、「公道伯」王金平過去不耐其煩，協調朝野不同意見，很少使用逕付二讀程序。他強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

王金平被問及對國政茶敘的看法時表示，當然可以去，表示意見就好，但不能參與任何決議，因為任何決議，也是要立法院正式院會通過，才算是真正的決議。

黃國昌說，韓國瑜展現智慧，從二月院際協商經驗學到寶貴智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」。賴總統應直接面對在野黨，真正的朝野對話是最直接、最有效的方式，讓政黨的領袖公開溝通對談，請賴總統放下身段、走出同溫層，直接與在黨主席誠懇共商國是，才能解決國家難題。

