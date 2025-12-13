賴總統邀韓國瑜茶敘被拒 鄭麗文：僵局的來源就是他自己

國民黨主席鄭麗文今 （13日）到雲林縣黨部出席黨慶及主委交接典禮致詞。（周麗蘭攝）

針對賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下周一到總統府茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，國民黨主席鄭麗文今（13日）在雲林時受訪表示，賴總統有心彌補裂痕，不需要做虛假的動作，「他應該是回去，賴清德總統跟自己賴清德主席好好的坐下來審視一下他自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤。」

鄭麗文說，賴清德總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意，其實大可不必，一定要真心誠意的。

鄭麗文反問，他（賴清德總統）有真正面對過去執政的錯誤嗎？有面對大罷免、大失敗、民意給賴清德政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？這樣虛假的動作無助於朝野的團結，也無助於今天台灣民主僵局的解開，因為造成僵局的來源就是他自己。

媒體追問會不會覺得賴總統搞錯喝茶的對象？應該跟在野黨主席茶敘？」鄭麗文笑一下說，賴清德不是對象找錯，賴清德總統應該回去跟賴清德主席好好地坐下來靜下心，審視一下他自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤，導致今日憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，如果他還想不清楚問題出在哪裡，找誰都沒有用。

