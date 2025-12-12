賴總統邀3院國政茶敘 考試院長將出席「盼尋求更大院際合作空間」

賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院三院院長15日進行「國政茶敘」，促進院際溝通對話，據了解，總統府的公文箋函已在昨天(11日)下午送抵立法院、考試院。考試院今天(12日)晚間表示，考試院長周弘憲對此表示由衷感謝，也將會出席，盼能尋求更大的院際合作空間。

近來朝野爭議不斷，據了解，賴總統感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，為促進行政、立法等部門對話，賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院三院院長15日上午至總統府進行「國政茶敘」，尋求長治久安之道。(編輯：楊翎)