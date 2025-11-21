賴總統重啟公地放領 4445人受惠

賴清德總統21日南下彰化溪州鄉視察時表示，從民國65年合法承租至今仍務農的農民，符合農地農用、自耕農、未破壞國土，就可申請公地放領。（葉靜美攝）

賴清德總統21日南下彰化縣溪州鄉視察時，宣布重啟公地放領，對象為自民國65年合法承租至今仍務農的農民，只要符合農地農用、自耕農、未破壞國土等3項條件就可以申請，全台將有4445位農民受惠，面積共約2000公頃。內政部表示，中央已成立「公地放領審議會」，後續將配合財政部清查土地租約作業，並請各縣市政府今年底前成立「公地放領工作小組」，協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權。

賴清德昨由內政部長劉世芳、財政部次長李慶華、國有財產署署長曾國基及中央、地方民代陪同，南下溪州鄉關心公地放領情形。賴清德強調，政府很重視、也很照顧農民，因為國家以農立國，選擇到溪州宣布公地放領，出發點就是為了照顧農民。

據了解，彰化縣符合公地放領資格的農民共172人，土地面積達58.63公頃，以溪州鄉153人、56.77公頃最多。

劉世芳簡報表示，公地放領有3個原則，首先為依法行政，即依法保護自耕農；其次是信賴保護，以往政府答應民眾，現條件成熟，應開放農民放領；第三是兼顧國土保育。她指出，預計放領的土地包括國有平地耕地、養殖用地2類，內政部已成立「公地放領審議會」，包括彰化等14個公地放領相關縣市今年底前會成立「公地放領工作小組」，配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

賴清德說，前總統陳水扁於民國92年就有意重啟公地放領，但是因為受到88年921大地震與隨後幾次風災影響，地質非常不穩定，只能作罷，現在他決心要推動。

賴清德表示，這是歷經跨部會100多場會議、耗時1年以上時間做出的決策，放領對象為民國65年9月24日前有合法訂約、代代耕作至今仍在承租的農民，且必須符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」規定；也就是第一必須農地農用，第二承租戶是自耕農，第三不能破壞國土保育，只要符合這3項條件就能申請。

內政部指出，97年起全面停辦公地放領，至今停辦17年。