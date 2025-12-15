賴總統錄影喊話：願以合憲方式 赴立法院國情報告

賴清德總統昨晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他支持行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案的決定，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案，他願以合憲方式赴立法院國情報告。

賴總統在九分鐘錄影談話中，除嚴厲批評濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅，更呼籲立法院即刻撤回爭議法案；「面對此一新的憲政情勢，我要重申，我願意依據憲法增修條文第四條第三項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告」。

廣告 廣告

賴總統表示，台灣是全球民主陣營的關鍵樞紐，台灣的穩定牽動全球，不能讓錯誤百出的法律削弱台灣的競爭力，更不能讓國際社會對台灣失去信心。

賴總統說，卓榮泰已經決定不副署，堅決阻止違憲亂政的法案生效，「我支持這樣的決定」。

賴總統重申，財劃法讓中央政府明年起被迫舉債超過五千億元，長照、幼托、經濟發展和國防等重大國政項目都將面臨難以推動甚至停擺，數千億元的國家資源淪為胡亂分配、缺乏監督的空白支票。

他並提及，年金改革不能走回頭路；反年改法案上周五在立法院被強行通過，現在這列火車又被轉向衝向懸崖，年金將提早破產，全體國人要額外付出近七千億元來填補年金基金的缺口。

賴總統表示，除財劃法和反年改修法之外，國會正推動一系列濫權立法，他點名離島建設條例的修法要讓中國資金與產品在台灣離島洗產地；國籍法修正讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

針對最近的助理費除罪化議題，賴總統說，在野黨正推動修法，除讓五萬元以下的貪汙免除刑責，也將貪汙助理費的行為除罪化；在野黨推動修正總統副總統選舉罷免法，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改公職人員選舉罷免法，讓獲緩刑的罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。

賴總統說，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放一個危險的訊號，如果這些法案都通過且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

賴總統說，捍衛憲政秩序，就是捍衛民主台灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈；他邀請所有國人與他一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。

【看原文連結】

更多udn報導

台北最難訂私廚為何進駐百貨？吃麵320元戰翻 老闆回應

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

29歲女歌手控前男友家暴、軟禁 公開瘀青照「結束關係」

美編月薪39K嫌太少？網一看工作條件全傻眼：真要偷笑了