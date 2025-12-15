賴總統院際國政茶敘 盼在合憲基礎下持續推動國政

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（15）日主持國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

賴總統今日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘。賴總統致詞表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴總統強調，身為總統，負有保護憲政秩序的責任，也負有推動國家政策推展的重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院韓國瑜院長建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見。賴總統表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

賴總統今日進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。（總統府提供）

