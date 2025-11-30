賴總統雲林參香 綠營誰選?劉建國:尊重黨中央

民視新聞／綜合報導

總統賴清德週日上午，南下到雲林，首先到褒忠鄉聚保宮參香，接著又虎尾鎮，參加臺大醫院雲林分院虎尾院區，第二期醫療大樓動土典禮。至於，雲林縣長綠營由誰來選，陪同總統出席的立委劉建國說，提名人選還是要尊重賴主席和選對會最終決定。

總統賴清德來到雲林縣褒忠鄉一間宮廟，參香祈福，同時獻上匾額，親自揭匾，包括民進黨立委劉建國，還有前雲林縣長蘇治芬，褒忠鄉長都陪同總統出席。

總統賴清德：「我要跟大家稱讚，不論是劉建國還是蘇治芬董事長，私底下我都叫她阿娥姐，二、三十年以來，我對她一直都非常尊敬。」

總統賴清德到宮廟參香，親自揭匾。（圖／民視新聞）









民進黨備戰2026地方大選，但雲林縣長提名，至今遲遲尚未拍板定案。總統下鄉來到雲林，蘇治芬和劉建國。共同出席陪同，劉建國還幫總統預告，參拜完還要去虎尾，參加醫療大樓動土典禮。

立委（民）劉建國：「臺大虎尾院區二期要動土擴建了，經費原本65億元拉到76億元，又拉起來到111億元，最後是129億元。」

總統賴清德：「叫我要跟蔡總統解釋，為什麼要在雲林，因為這還有一個，老人醫學研究中心啦，所以對我們雲林來說，是非常非常重大的建設，各位鄉親來跟，這兩位立委說感謝。」

雖然現場並沒有安排蘇治芬致詞，不過總統還是再三表達對蘇治芬的敬重與感謝，對於出戰2026的人選，始終沒鬆口。

立委（民）劉建國：「縣長的人選提名，還是要尊重黨中央，黨中央賴主席選對會，絕對有智慧會選出，會找出一位絕對可以，帶領雲林全面升級，全面提升的一個好人才。」





綠營還沒決定誰出戰選雲林，劉建國說尊重黨中央決定。（圖／民視新聞）









黨內知情人士指出，問題並不在人選，而是黨中央必須先完成地方溝通與協商，避免在基層勢力還沒整合前倉促宣布，影響後續選戰佈局！





