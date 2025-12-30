賴總統雲豹甲車基地受訪 陳水扁憶：我任內命名斥570億量產

〔記者王俊忠／台南報導〕我國總統賴清德日前在雲豹甲車基地接受媒體訪談，前總統陳水扁今天在臉書發文說，他想起雲豹甲車是在他總統任內開始研發及命名！

陳水扁指出，南投兵整中心是在2002年9月完成編號P0的八輪甲車雛形車，2003年到2005年間生產編號P1到P3的3輛原型車，並以此評估新型八輪甲車的技術、規格、生產工序與後勤維修體系。

陳水扁表示，因為這八輪甲車的火力與機動性，他就在2005年1月11日將此型甲車命名為「雲豹」，隔年則以代號「迅馳專案」編列量產預算，將以570億元在9年內生產638輛雲豹甲車。首批量產型雲豹甲車也於2011年12月29日交付陸軍機械化步兵第200旅使用，宣告雲豹甲車正式開始服役。

