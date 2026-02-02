賴總統需赴立院國情報告？逾五成民眾震撼表態！

《美麗島電子報》今（2）日公布最新國政民調，其中一題為「賴總統有沒有必要去立法院進行這項國情報告」，數據顯示，有52.9%的民眾認為「有必要」，認為「沒有必要」的為34.1%，差距18.8個百分點。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

《美麗島電子報》詢問民眾「賴總統去年提出追加8年1.25兆元的國防特別預算，立法院最近表決通過請賴總統到立法院針對國家安全、國防預算和對美國軍購等進行國情報告後，就會開始審查。您認為賴總統有沒有必要去立法院進行這項國情報告」。

逾五成民眾認為賴總統有必要赴立院進行國情報告。（圖／美麗島電子報）

數據顯示，52.9%認為「有必要」（34.3%很有必要、18.6%還算有必要），34.1%「沒有必要」，「未明確回答」為13.0%。

經交叉分析發現70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群認為賴總統「沒有必要」去立法院國情報告的多於「有必要」，其餘各群民眾絕大多數明顯認為「有必要」，尤其桃竹苗與高屏和基宜花東離島、或20至39歲、或專科與大學學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成5認為賴總統「有必要」去立法院進行國情報告，而且「愈年輕的民眾相對愈認為有此必要」，中立民眾的看法是52.8%認為有必要、23.7%沒有必要。

此外，認為「國內整體經濟現況不好」的民眾中66.0%認為賴總統「有必要」去立法院國情報告、21.1%認為沒有必要；「不滿意賴總統執政表現」的民眾中則77.7%認為「有必要」；「滿意行政院副院長鄭麗君率團與美國談判結果」的民眾中36.9%認為賴總統「有必要」去立法院國情報告、52.6%認為「沒有必要」，「不滿意鄭副院長談判結果」的民眾，則有81.3%認為賴總統「有必要」去立法院國情報告。

經由交叉分析發現，新北市和雲嘉南及高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意賴總統執政，而男性、或台北市與桃竹苗和基宜花東離島、或30至69歲、或高中與專科及研究所學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群約超過半數不滿意賴總統執政表現，中立民眾則有34.7%滿意賴總統表現、49.3%不滿意，而認為國內整體經濟現況不好的民眾有68.6%不滿意賴總統表現、24.8%滿意。

本次民調之委託單位為《美麗島電子報》，調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍：全國22個縣市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2026年1月26日至1月28日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣設計為2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年12月中華電信住宅電話為622.0萬用戶（占全國家戶數63.1%；2024年家庭收支調查住宅電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年12月行動寬頻用戶數為2831.9萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。

樣本規模為成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年12月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

