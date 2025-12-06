即時中心／高睿鴻報導

民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，全黨皆已積極展開戰略布局。尤其，為奪回睽違20年的新北市長（原為台北縣長）大位，綠營更是早早敲定，要讓立委蘇巧慧掛帥，對抗在此執政許久的國民黨。總統賴清德今（6）日更親自肯定她，在立法院的優秀表現、連續15次獲得評鑑榜首等成績，連自己都被徹底比下去了。

蘇巧慧近日勤跑新北基層，獲得許多地方人士認同；不僅如此，賴、蘇兩人今早更一同出席「新北市苗栗同鄉會員大會」，進一步互相拉抬聲勢。蘇巧慧受訪時說，賴總統今天在新北有很多行程，除了輔大100週年校慶、現在又來到新北市的苗栗同鄉會，見證理事長交接，這些都是既定行程；大家也非常期待，總統本人能來現場。

蘇巧慧也說，今天不僅有她，也有許多新北市綠營民意代表來到現場，就是為了讓大家看到，無論是新北團隊、或是這幾年的民進黨，都非常致力於栽培年輕人；而這些民意代表，也是紛紛有機會為地方服務。她續指，綠營的新北人才，許多都被評鑑會做事、又有誠懇態度，都非常優秀；蘇巧慧因此說，希望這個社會就是可以一代接一代、一棒接一棒、每個位置都能由最好的人才擔任，「我們民進黨一定會加油」。

快新聞／賴總統霸氣力挺蘇巧慧！親揭「她有個很難得的成績」：甚至贏過我

民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）

賴清德則於致詞期間提到，很多人都對蘇巧慧已經很熟悉，不僅是台大法律系高材生、還律師高考及格；也曾經在留學回國後，進入律師事務所上班。同時，她還因為關心社會弱勢、關注台灣民主發展，所以才一步一步走進政治場域。賴總統接著又笑著說：「她還有一個很難得的成績啦，甚至贏過賴清德咧！」，此言一出，連蘇巧慧都面露驚訝，狐疑地看著他；台下群眾也相當好奇，總統所指為何。

於是，賴清德接著指出，蘇巧慧已經在立法院，連續15次獲得評鑑第一名，真的很了不起！他也笑說：「我看了資料才發現，這個贏過我了吧？真的很不了起啦！所以拜託大家，一定要支持蘇巧慧，好不好？」。

快新聞／賴總統霸氣力挺蘇巧慧！親揭「她有個很難得的成績」：甚至贏過我

總統賴清德（左）為新北市長參選人蘇巧慧（右）大力背書。（圖／民視新聞）

