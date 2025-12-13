賴總統頒宏道獎 憶王金平協調立院精神有助朝野氛圍

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德今天出席宏道獎頒獎典禮致詞特別提及在場的前立法院長王金平表示，過去立法院很少逕付二讀且慎用表決，王金平總是不厭其煩地居中協調朝野不同意見，若王金平過去建立的立院規範與精神能被確實執行，相信對當前的朝野政治氛圍一定有很大幫助。

總統賴清德上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，與會者包括擔任宏道獎評審召集人的前立法院長王金平，以及中華奧會主席林鴻道、運動部長李洋等人。

廣告 廣告

總統致詞表示，很榮幸獲邀頒獎給林輝雄教練終身成就獎，林輝雄這麼多年秉持守時、守信用、守紀律、守訓的原則及精神，讓體育界非常欽佩，學生非常愛戴。

總統說，林輝雄是農家子弟，身體較為羸弱，投入運動之後，身體變更好，找到人生方向、也更有信心。雖然出身辛苦家庭，林輝雄能感同身受學生運動員的困難，願意幫孩子出學費、給予獎學金，如果孩子生活上遇到困難，也願意在生活上給予幫助。

總統表示，運動部成立精神是學習宏道運動發展基金會，希望運動部未來朝全民運動、競技運動與運動產業等3領域發展；政府會跟運動選手、教練與運動防護員站在一起，也會跟所有推動國家運動發展的人站在一起，這是夢想、也是未來要執行的方向。

總統特地向坐在台下的李洋說，運動部是新部會，但預算還沒有通過，現在預算是零；李洋聽聞後，則微笑以對。

總統接續說，他特別懷念「公道伯」王金平的精神，王金平任內常常不厭其煩，一次又一次協調朝野不同的意見，盡量避免動用表決；當事情真的沒有辦法解決，真的要表決時、也是經過大家同意，並一定要用民主的程序才能表決。

總統表示，王金平擔任立法院長時，法案很少逕付二讀，一定要經過立院議事程序，即便要逕付二讀，也是朝野同意這個案子非常重要，應該直接逕付二讀，否則都是尊重立院委員會中心主義；也就是，院會一讀、委員會審查，再到院會二、三讀，院會二、三讀也要經過朝野協商。

總統說，王金平過去在立院建立的規範和精神，若能夠確實執行的話，相信對當前的朝野政治氛圍一定有很大的幫助，而對於運動部的幫助更是不言可喻。

總統指出，得獎的教練分享他們投入運動的點點滴滴、讓他非常敬佩，運動部成立之後，期盼大家團結合作，運動發展一定可以更上一層樓。（編輯：林克倫、蔡素蓉）1141213