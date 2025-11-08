賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)

「2025天下永續公民獎」昨（7）日揭曉並舉辦頒獎典禮，國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推 ...

台灣新生報 ・ 12 小時前