賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)
第78屆醫師節慶祝大會8日在台北圓山大飯店舉行，會中並頒發114年台灣醫療典範獎，由總統賴清德（右2）親自頒發獎座給獲獎新光醫院院長侯勝茂（右）。
中央社記者徐肇昌攝 114年11月8日
其他人也在看
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 12 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 13 小時前
民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
中職／許庭綸期待冬盟對決老隊友 黃錦豪開賽前先私訊嗆聲
中信兄弟許庭綸將在今年參加冬季聯盟，對於自己今年的期許，許庭綸表示希望可以在今年吸取更多實戰經驗，同時也談到同樣將參加冬季聯盟的高中隊友黃錦豪，更表示在這之前黃錦豪就已經私訊嗆聲，喊話要把許庭綸三振。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍
「2025天下永續公民獎」昨（7）日揭曉並舉辦頒獎典禮，國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
中央社獲台灣醫療報導獎平面類佳作（1） (圖)
114年台灣醫療報導獎8日於第78屆醫師節慶祝大會中同步舉辦頒獎典禮，中央通訊社採訪團隊以「重返出診的年代–長照醫療送到家」榮獲平面類佳作肯定，由記者沈佩瑤（左2）代表領獎。中央社 ・ 12 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽登場 青年與親子共繪家鄉之美
記者謝國金／苗栗報導 由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八…中華日報 ・ 9 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人義診團赴台灣友邦貝里斯提供免費醫療服務，4天進行50例外科手術。中央社 ・ 12 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 12 小時前
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 13 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 19 小時前