賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

新頭殼 ・ 1 天前