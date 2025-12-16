賴總統頒「公務人員傑出貢獻獎」 勉善用AI創新
記者陳彥陵／臺北報導
總統賴清德昨日出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，肯定所有得獎者以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展；也期許公務同仁與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。賴總統並期盼大家繼續勇敢創新，用專業守護國家、用制度照顧人民，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。
「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」昨日於考試院舉辦，經全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，最終遴選出6名傑出個人獎及6組傑出團體獎得主，由賴總統親自頒獎表揚，並與傑出個人獎家屬一同合影。
賴總統致詞時指出，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵大家持續以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展。公務人員是國家運作基石，政府職責是要讓承擔重任者能安心投入、長久服務，因此過去4年政府3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。
賴總統談到，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世代都能領得到的核心目標。確保財務永續是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在公教年金制度不該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。相信國人都期待對於年金制度能在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。
賴總統期許所有公務同仁，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮都能與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家治理及對人民的服務都能一步步升級。像是今年人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技，且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。
賴總統期盼獲獎者繼續勇敢創新，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。（記者陳彥陵攝）
賴總統期盼獲獎者繼續勇敢創新，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。（記者陳彥陵攝）
其他人也在看
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 272
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 69
「國政茶敘」獨缺韓國瑜！賴清德：各部會都應在合憲基礎下進行各項法案
賴清德總統今（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴清德強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 182
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。 黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。 黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。 張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。 林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
卓榮泰黑白照 王鴻薇嗆掌握司法行政皇帝
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（14）日晚間在臉書發布黑白照片，並表示將「善盡民主憲政守門人職責」。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，卓榮泰自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，卓只是個幌子，真的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13
懶人包／「不副署權」是什麼？藍白若倒閣 門檻一次看
懶人包／「不副署權」是什麼？藍白若倒閣 門檻一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「停砍年金」將不副署？ 總統：不該把破產風險推給下一代
「停砍年金」將不副署？ 總統：不該把破產風險推給下一代EBC東森新聞 ・ 42 分鐘前 ・ 1
「不副署」是憲法賦予行政院的合法權力
陳方隅／東吳大學政治系副教授鏡報 ・ 17 小時前 ・ 29
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 6 小時前 ・ 5
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 562
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 106
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 14 小時前 ・ 100
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 54