賴總統頒「公務人員傑出貢獻獎」 勉善用AI創新

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，肯定所有得獎者以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展；也期許公務同仁與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。賴總統並期盼大家繼續勇敢創新，用專業守護國家、用制度照顧人民，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。

「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」昨日於考試院舉辦，經全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，最終遴選出6名傑出個人獎及6組傑出團體獎得主，由賴總統親自頒獎表揚，並與傑出個人獎家屬一同合影。

賴總統致詞時指出，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵大家持續以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展。公務人員是國家運作基石，政府職責是要讓承擔重任者能安心投入、長久服務，因此過去4年政府3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。

賴總統談到，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世代都能領得到的核心目標。確保財務永續是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在公教年金制度不該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。相信國人都期待對於年金制度能在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

賴總統期許所有公務同仁，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮都能與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家治理及對人民的服務都能一步步升級。像是今年人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技，且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。

賴總統期盼獲獎者繼續勇敢創新，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。（記者陳彥陵攝）

