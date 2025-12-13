賴總統頒「宏道獎」 期推進運動發展

文：記者郭曉蓓

總統賴清德昨日出席「114年宏道獎頒獎典禮」，親自頒獎予「終身成就獎」得主林輝雄，向在基層辛苦耕耘的教練表達最誠摯的敬意；並在致詞時強調，運動部將朝推動「全民運動」、強化「競技運動」、促進「運動產業發展」等3面向發展，讓臺灣運動發展更上層樓。

在3面向部分，賴總統表示，推動「全民運動」讓國人更健康、國家更強，以及讓每個人都能享受運動的樂趣；強化「競技運動」是幫助有志在國際賽場追逐夢想的運動選手，可以為國爭光；促進「運動產業發展」則是要建立教練、行政、物理治療師、運動防護員的完整體系。賴總統強調，政府會繼續與運動界站在一起，盼全體團結合作，讓臺灣運動發展更上層樓。

（總統府提供）