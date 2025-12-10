賴總統願助大陸解決經濟問題 國台辦諷「哪來的自信」

賴清德總統日前接受「紐約時報」訪問時表示，中國大陸目前經濟非常不好，並稱「樂意幫助解決大陸面臨的經濟問題」。大陸國台辦今（10）日表示，據估計，台灣今年全年GDP成長率，甚至不如大陸的許多省份，賴清德說要幫助大陸經濟成長，「真不知是哪裡來的自信」。（葉柏毅報導）

賴總統在接受「紐約時報」訪問時表示，台灣今年經濟增長率可達到7.37%，台灣樂意幫助中國大陸，共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。賴總統也希望大陸方面應該思考「如何把中國人民照顧得更好」。

國台辦發言人陳斌華表示，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，改革開放不斷深化，展現出強大活力及韌性。今年前3季度，大陸GDP超過101.5兆元，比去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，大陸3個季度的經濟成長量，就達到台灣經濟總量8成以上，而今年全年，台灣的GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信。

陳斌華並指出，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律，強行迫使兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外國人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。