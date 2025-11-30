賴總統願赴國會報告 鄭麗文質疑：總統連國會三讀的法律都不甩

賴清德總統日前表態願赴國會報告，爭取國會支持國防特別預算。對此，國民黨主席鄭麗文今天(30日)出席活動時表示，賴總統連國會三讀通過提高軍人待遇的法律都不甩，卻說他要保衛台灣，有誰會信！

賴清德總統日前宣布將於8年內投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，並表示，若立法院朝野黨團有共識且符合憲政程序，他願意赴國會就國政方針與國防特別預算向人民報告，爭取立法院支持國家安全。

對此，國民黨主席鄭麗文30日出席基隆黨慶活動時表示，基隆自國民黨執政後已歷經兩次罷免洗禮，但基隆市民都以超高選票告訴民進黨：民眾不喜歡撕裂、對立，大家都希望政治人物好好做事，把心思放在為民服務、為民建設。因此是民眾的善良與正直，打敗民進黨的無理取鬧與仇恨對立。

鄭麗文進一步指出，非常遺憾、也非常可惜的是，大罷免之後，賴總統並未因此改變路線、改變思維，持續藐視國會、破壞民主制度，不僅立法院三讀通過的「財劃法」，也是賴總統之前擔任台南市長時努力爭取要給地方政府增加的預算，依舊堅持要覆議；就連國民黨團爭取照顧職業軍人、提升軍人待遇的三讀法案，也不願依法編列。鄭麗文說：『(原音)立法院三讀通過的法律，可以耍流氓嗎？可以耍無賴嗎？完全沒有把你放在眼裡，不編預算就是不編預算！如果沒有辦法給我們職業軍人合理的待遇、沒有辦法給我們職業軍人應該要有的尊嚴，你跟我說你要保衛台灣，你跟我說你支持國防！萊爾校長就是萊爾校長，他說的話是甚麼人要信啦！』

另外，針對藍、白兩黨有意推動「不在籍投票」，民進黨也祭出要在選前一天和投票日連放兩天「民主假」作為反制。民眾黨主席黃國昌30日一早出席活動時回應表示，這只是民進黨阻擋「不在籍投票」的策略，以阻礙年輕人投票，讓年輕人因為學業或工作無法出來投票。至於民進黨內部評估黃國昌參選新北市長的機率不高，最後還是會呈現藍綠對決，黃國昌則表示，民眾黨縣市長提名徵召輪不到民進黨來說三道四，尤其民進黨見縫插針、挑撥離間已非一、兩天的事，根本沒有評論的必要！(編輯：宋皖媛)