賴總統願赴立院說明軍購預算 藍白要求「即問即答」 政院：已違憲權力分立

針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，行政院院會也通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但提案遭中國國民黨與台灣民眾黨攜手擋下。而賴清德提出親赴立法院說明軍事特別預算，在野黨卻要求「即問即答」。對此，行政院發言人李慧芝回應，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的2024年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴總統已經表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，因此行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

