賴總統點名墾丁 當地業者籲：旅宿價格依品質、平假日分級

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕總統賴清德出席台北國際旅展，提到「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」，以及提到國旅定位，墾丁如夏威夷、大鵬灣如峇里島等說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法，恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房價」分級定位，並逐步轉變整個區域觀光品牌。

看著從墾丁興起到近年飽受批評，資深飯店業者張積光直言，「政府早該出手規範不同品質的旅宿價格分級」，他認為，交通部及地方政府應該將各地平假日不同的價格及旅宿分級，讓業者在不同的價格帶去供消費者選擇，而非讓民眾拿假日售價去跟其他地方的平日價格比較，也能讓民眾在不同價格帶裡找到最高性價比的選擇。

屏縣東民宿協會理事長余松華說，恆春半島墾丁是台灣觀光發展較早的區域，早期就有台灣夏威夷之稱，價格上，關係到政府對於觀光的基礎建設，如北中南的國際機場要以更快速的步驟加強、升級或新建，同時多管道的加強進行國際行銷，世界上認為台灣最美的風景是人，代表台灣擁有良好的治安環境，能讓遊客放心旅遊，同時在硬體建設、交通路網上也需要給國內外旅客更友善的環境。

「重新定義墾丁的價值，不只是價格。」在地經營超過40年的墾丁凱撒飯店，總經理郭軒作則認為，墾丁真正的挑戰不只是「價格或管理」，而是如何從單一景點經濟，轉變為整體目的地品牌。這需要業者共同努力，也需要政策在交通、土地、永續旅遊政策上同步協助。墾丁有得天獨厚的自然條件，但這幾年市場變化快速，價格貴與否，取決於旅客感受到的價值，也是飯店最積極改善的重點。

屏縣府交通旅遊處強調，以「質的提升」為目標，期望旅客在屏東的每次停留，都能形成口碑行銷與回流效益。價格方面，要求旅宿業者於各大訂房平台同步揭露價格，特定節期(如春節、連假、音樂季等)啟動「價格監測與預警機制」，針對不合理房價依規定稽查。

