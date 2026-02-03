賴總統點名「顏寬恒條款」 本人：非常無奈

國民黨立委顏寬恒。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院上周通過《立法院組織法》修正案，直接被總統賴清德點名抨擊為「顏寬恒條款」。對此，國民黨立委顏寬恒今（3日）回應稱，非常無奈。推動修法的國民黨立委牛煦庭則澄清，該次修法重點是改善助理待遇，「講說這是顏寬恒條款，或是除罪化法案，我想是言過其實。」

《立法院組織法》修法後，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，包括：按每一立法委員每年歲費五倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給等，由立法院代理立委給付。

面對綠營抨擊為「顏寬恒條款」。顏寬恒於立法院受訪時僅回應：「再努力吧！再加油吧！」媒體追問，是否認為這次修法是針對個人？顏寬恒表示，不會啊，這是關於整個立法院所有助理的福利跟權益，所以為之，故意要取作「顏寬恒條款」，這是他們也無可奈何，非常無奈。立法院新會期，大家繼續加油。

牛煦庭則強調，法案攻防的時候就講得非常清楚，助理加薪法案才是這次修訂的核心，基本上，只有比照民代支給條例明列相關性質，其它內容都是在增加助理相關待遇，給予立委的補助費用仍有一大塊是給助理的工資，所以沒有任何性質、規則跟型態的改變。

牛煦庭表示，奉勸民進黨不要再做政治鬥爭，更不要輕視國會助理們的付出，應該要盡快依法公布，按照憲法的精神，他們也設了「日出條款」，也就是下一屆立委起實施，當然也沒有自肥的問題，希望大家不要再曲解法案的本意。

牛煦庭更回擊稱，如果真的要說除罪化的話，大家可以回顧一下當初國務機要費是怎麼除罪的，當初民進黨立委蔡易餘修正的是寫說在某時段前涉犯刑案者「不罰」，像這樣的修法方式跟條款才是除罪化的修法。

