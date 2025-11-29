賴總統點將》卸任軍政副部長 柏鴻輝這兩件「未竟之事」讓他揪心

〔記者羅添斌／台北報導〕退役空軍中將柏鴻輝擔任國防部軍政副部長職務4年5個月，已奉總統定卸任，並轉任國防院副董事長兼副執行長，但讓柏鴻輝心心念念的還有幾件事，一是美國售台的F-16 BLK70型戰機，期望早日順利飛抵台灣交機，另一項則是提高外島官兵的離島加給，寄望行政院能夠同意。

國防部長顧立雄昨天代表賴清德總統，頒授柏鴻輝「二等雲麾勳章」，表彰柏擔任副部長任職以來，協助指導、推動各項重大工作的付出，對其卓越貢獻，表達高度肯定。顧立雄說，柏鴻輝副部長任職以來，積極協助督管友盟交流等重大工作，獲致優異成果；使命必達的態度，以及幽默風趣的個人風格，也受到肯定。

廣告 廣告

柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立臺灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務。他在107年12月1日軍職退伍後，轉任國防安全研究院擔任副執行長，110年7月接任國防部軍政副部長。

柏鴻輝除了在軍事專業獲得各方肯定之外，他的辯才無礙更讓人印象深刻，而且柏鴻輝在談事情的時候，不是搬出一大堆冷冰冰的數字，而是在三言兩言之內，就用極富感情的敘事鋪陳，將人帶入他想表達的情境當中，他的外語極為流利，無論是在擔任駐美軍事代表團團長，或是出任軍政副部長經常出訪友邦時，柏鴻輝與外國友人就是有辦法在短時間之內建立友誼。

雖然交卸軍政副部長的職務，但柏心中還有幾件事情讓他一直心心念念，希望早日看到事情有個美好的結果。

我國向美採購66架F-16 BLK70型戰機，柏鴻輝往來台美之間，經常催促美方執行進度，首架機完成組裝及測試後，今年3月在美國原廠舉行交機出廠典禮，身為軍政副部長柏鴻輝及我國駐美代表俞大㵢在場觀禮見證，原以為很快就能看到首架戰機可以順飛抵台灣交機，但無奈美方生產過程出現延遲，沒能在軍政副部長任內看到首架機交機。

另一項讓柏鴻輝揪心的事情，還有外島官兵的離島加給問題。因為在軍人待遇丶各項加給調高的狀況下，外離島尤其是身處偏遠的東沙丶南沙丶烏坵等地，若是偏遠離島的離島加給沒有同步調升，未來恐怕更難以對官兵的派駐產生吸引力。

柏鴻輝很早就想到這個問題，也多次向行政院人事行總處爭取過，為了讓行政院官員深刻體會到偏遠離島官兵的生活及處境，今年9月，他拉著行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人前往東沙，慰問駐軍官兵，關心偏遠地區任務執行與生活照顧，並代表國防部長顧立雄表達感謝與肯定，期勉全體官兵持續堅守崗位，展現守護國土的決心與實力。

國防部長顧立雄下周一將赴立院報告並備質詢。根據國防部送抵立院報告，並未規劃志願役加給增至3萬一事，而是新增網戰、航管及電偵加給，未來並研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。至於外離島官兵的離島加給調增，還要持續再向行政院爭取。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國軍薪資規畫出爐不加3萬 擴戰鬥加給納無人機、增反情報

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

海鯤號連2天浮航測試 離潛航測試僅一步之遙

張景泰接八軍團政戰主任 副參謀長楊富雄退伍 兩人獲頒馬祖榮譽縣民

