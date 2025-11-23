賴總統點將》曾獲頒金門榮譽縣民 新科東指部指揮官胡雅中守過烈嶼
〔記者涂鉅旻／台北報導〕賴清德總統核定中、少將晉任名單近期曝光，其中，現為國防部訓次室戰力處副處長的胡雅中上校，將升任陸軍台東地區指揮部指揮官，並晉升少將。胡雅中經歷豐富，曾擔任位於台海第一線的烈嶼守備大隊上校大隊長，無論是部隊訓練及救災任務貢獻甚多，還因此在2019年獲金門縣政府頒贈「榮譽縣民證」。
根據公開資訊，胡雅中是陸軍官校86年班(1997年)畢業，隨後在2008年、2014年完成陸院、戰院學歷，隨後在2016年9月至2018年底擔任烈嶼守備大隊大隊長一職。烈嶼守備大隊隸屬於陸軍金防部，距離中國廈門只有7公里左右，必須以有限的兵力堅守崗位，被譽為「外島中的外島，前線中的前線」。
胡雅中擔任烈嶼守備大隊大隊長期間表現優異，除了戰訓本務，還在災害防救上貢獻心力，因此在2019年，獲金門縣長楊鎮浯頒贈「榮譽縣民證」，予以表揚並致謝。
胡雅中獲得「榮譽縣民證」肯定時，烈嶼鄉公所秘書方小萍回憶，胡在烈嶼守備大隊任內期間，常以電話聯繫和有地方事務活動，烈嶼守備大隊均是人力、物力一起來，尤其以莫蘭蒂風災期間，更是全力動員官兵，投人救災重建工作，所以烈嶼軍民關係非常好。
當時擔任步兵257旅副旅長的胡雅中表示，即使他調職後，還是懷念金門的風土人情及地方人事物，令他回味無窮。而且他每天都在想，「在金門與大家相處，都是美好回憶，尤以懷念金門的軍民關係，非常的好」！
陸軍東指部屬於花防部(第二作戰區)下轄地區指揮部，大約是旅級規模的部隊，主要以機械化步兵營、砲兵營為主。根據國軍介紹，東指部平時負責作戰分區應變制變、反恐應援、災防任務，以及確保空軍志航基地、豐年機場等重要目標防護安全；戰時擔任作戰分區地面防衛任務，統合地境內三軍兵、火力，殲滅進犯敵軍，確保台東作戰分區重要設施及作戰區南側翼安全。
