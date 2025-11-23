賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任

〔記者涂鉅旻／台北報導〕賴清德總統核定將官晉升名單，憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校將升任陸軍馬防部政戰主任，並晉升少將。張博彥擔任政戰高階要職多年，擔任202指揮部政戰主任、國防部軍事新聞處副處長等重要職務，還曾在陸軍269旅遭遇數起軍紀事件後，臨危受命救火，扛起政戰主任職務，穩健表現也讓這名曾為憲兵特勤隊一員的硬漢，獲得更上一層樓的機會。

政戰學校86年班的張博彥發跡於憲兵基層部隊，升任上校的時間甚早，曾擔任戍守首都的憲兵202指揮部政戰主任職務，其穩健、靈活的行事作風獲得好評。隨後，陸軍269旅於2020年遭逢數起軍紀事件後，張博彥與當時的333旅旅長林志穎少將，分別接任269旅少將旅長、上校政戰主任職務，順利地穩住這支北部主戰勁旅的軍心。

在此之後，張博彥輾轉到國防部軍事新聞處接任副處長，成為發言人孫立方的重要幕僚，再到憲兵指揮部擔任政戰副主任職務，因此無論是新聞輿情事務、軍民互動、榮民關懷等工作皆游刃有餘。由於經歷完整且有實績，張博彥早已成為高階政戰軍官「摘星」熱門人選，終獲層峰提拔。

知情人士說，張博彥曾為憲兵特勤隊一員，曾接受殘酷的訓練，因此相當自律，對於自身的飲食、體能管理要求相當高，閒暇時不忘舉起啞鈴鍛鍊身體。他也相當熱愛棒壘球運動，在年輕時期曾與科班生較勁，近年也是「憲光壘球隊」的常客，可說是在繁忙工作之餘的一大調劑。

