賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任
〔記者涂鉅旻／台北報導〕賴清德總統核定將官晉升名單，憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校將升任陸軍馬防部政戰主任，並晉升少將。張博彥擔任政戰高階要職多年，擔任202指揮部政戰主任、國防部軍事新聞處副處長等重要職務，還曾在陸軍269旅遭遇數起軍紀事件後，臨危受命救火，扛起政戰主任職務，穩健表現也讓這名曾為憲兵特勤隊一員的硬漢，獲得更上一層樓的機會。
政戰學校86年班的張博彥發跡於憲兵基層部隊，升任上校的時間甚早，曾擔任戍守首都的憲兵202指揮部政戰主任職務，其穩健、靈活的行事作風獲得好評。隨後，陸軍269旅於2020年遭逢數起軍紀事件後，張博彥與當時的333旅旅長林志穎少將，分別接任269旅少將旅長、上校政戰主任職務，順利地穩住這支北部主戰勁旅的軍心。
在此之後，張博彥輾轉到國防部軍事新聞處接任副處長，成為發言人孫立方的重要幕僚，再到憲兵指揮部擔任政戰副主任職務，因此無論是新聞輿情事務、軍民互動、榮民關懷等工作皆游刃有餘。由於經歷完整且有實績，張博彥早已成為高階政戰軍官「摘星」熱門人選，終獲層峰提拔。
知情人士說，張博彥曾為憲兵特勤隊一員，曾接受殘酷的訓練，因此相當自律，對於自身的飲食、體能管理要求相當高，閒暇時不忘舉起啞鈴鍛鍊身體。他也相當熱愛棒壘球運動，在年輕時期曾與科班生較勁，近年也是「憲光壘球隊」的常客，可說是在繁忙工作之餘的一大調劑。
更多自由時報報導
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
我輕巡艦CMS 330戰管系統 德海軍也採用 成F127巡防艦「大腦」
其他人也在看
桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐
陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。太報 ・ 4 小時前
交響樂團變身童話舞台！《仙杜瑞拉～過聖誕》音樂故事劇歲末歡樂登場
【記者 沁諠／台北 報導】你有看過「吹雙簧管的繼母」或「拿小號的灰姑娘姊姊」嗎？陽光台北交響樂團將在今年聖誕節台灣好報 ・ 4 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）主持人：「林岱樺，林岱樺凍蒜。」民進黨立委林岱樺，俏皮活潑跳舞進場，有意角逐2026高雄市長的她，在旗山舉辦盛大造勢活動，現場湧入超過兩萬人力挺。民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼，是25年所有的青春，所有的力氣，都獻給我們鄉親。」林岱樺上台宣講透露，她所有的青春都奉獻給高雄，但過去這段時間，她被攻擊抹黑、被檢調追殺，讓她感到非常委屈。民進黨立委林岱樺：「因為我的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的岱樺，讓人攻擊讓人抹黑，讓檢調來追殺，用了整整八個月的時間，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。」有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）而這次的造勢地點，選在旗山，向來都是同黨對手，邱議瑩的大本營，林岱樺上次在岡山造勢，這次選在旗美，開頭三場就直攻高雄三山，也被認為佈局意味濃厚。民進黨立委林岱樺：「困苦的時候我就從哪裡開始，那三山當中，第一個我選在岡山，就是在台美關稅當中，整個扣件業，民進黨立委林岱樺，金屬相關產業的重災區，大旗美地區，更是我們這幾次風災區，所以這也是在大旗美地區，我希望他好山好水。」林岱樺端出政策牛肉，把握初選前衝刺的黃金時光，要爭取更多選民支持。原文出處：旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺：25年青春都獻給鄉親 更多民視新聞報導賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會討論台日關係民視影音 ・ 14 小時前
天主教學校師生逾300人遭擄！ 奈及利亞遇11年最嚴重綁架事件
非洲國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，本週遭遇持槍歹徒闖入，擄走多名師生後，週六（11/22）上調遭綁架人數至300多人，成為11年來當地最嚴重的大規模擄人事件。太報 ・ 4 小時前
6架次共機越台海中線擾周邊空域 國軍監控
（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台海中線侵擾北部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。中央社 ・ 5 小時前
路透：美國準備對委內瑞拉啟動新一階段軍事行動
路透社引述4名美國官員透露，美國準備在未來幾天內針對委內瑞拉啟動新一階段的軍事行動，川普政府正加強對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府的施壓。 路透社未能確認新軍事行動的具體時間和規模，也無法確定美國總統川普(Donald Trump)是否做出採取行動的最終決定。隨著美軍近幾週來在加勒比地區部署兵力，也不斷傳出美方即將採取行動的報導。 2名美國官員表示，這項秘密行動很可能是針對馬杜洛新一輪行動的第一步。由於美國即將採取的行動事涉敏感，4名官員都要求匿名。 五角大廈將相關問題轉給白宮。中央情報局(CIA)則拒絕置評。 一位高階政府官員22日表示，對於委內瑞拉不會排除任何可能性。 這位不具名的官員表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我國，並將罪魁禍首繩之以法。」 委內瑞拉通信部尚未對此做出回應。 川普政府一直在評估針對委內瑞拉的各種方案，應對其所謂馬杜洛向美國提供導致美國人死亡的非法毒品。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。 2名美國官員告訴路透社，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜洛政權。 自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普試圖推翻他，委內瑞拉民眾中央廣播電台 ・ 4 小時前
2025全國智慧製造大數據分析競賽 182隊跨域菁英獻策產業!
總獎金高達330萬元的「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」，昨(22)日在東...TCnews慈善新聞網 ・ 3 小時前
張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見...信傳媒 ・ 4 小時前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 4 小時前
鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪
外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨（22）日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」自由時報 ・ 4 小時前
月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇
日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...聯合新聞網 ・ 4 小時前
4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前
藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊
全民防衛手冊普發到全台各家各戶，連日引發討論。前國民黨發言人李明璇批評，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。杜承哲醫師則列出世界有許多國家都有民防手冊，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世界盃男籃資格賽》官網分析：中華戰力排名比日本高 點名林書緯加入有益處
FIBA 2027 年籃球世界盃亞洲資格賽即將開打，官網在賽事開始前，做出第一次的各隊戰力評估，其中，中華隊排第5，而中華隊將碰上的日本隊排在第9。TSNA ・ 15 小時前
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。自由時報 ・ 3 小時前
參選2026？凌濤：地方盛傳鄭文燦接觸樁腳
[NOWnews今日新聞]媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，鄭卻透過綠議員反駁，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，桃園市議員凌濤今（23）日直言，「鄭文燦參選2...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
金馬62／范冰冰奪影后哭到眼睛腫脹 李安親致上祝福
中國大陸女星范冰冰憑藉新作《地母》榮獲本屆金馬獎最佳女主角，儘管因工作行程衝突未能親赴典禮，但劇組在凌晨的慶功宴上仍為她獻上最熱烈的祝福。導演張吉安代領獎座後，即時致電給遠方的范冰冰，與眾人分享她的喜悅。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
喪父不到24小時就動手！夫妻冒名提領412萬「全存自家帳戶」…辯詞遭法官打臉
新北市一名老翁生前曾指名次媳作為自己的遺囑執行人，沒想到亡故才過一天，次媳竟未經其他繼承人同意，就指示丈夫冒用老翁名義到銀行盜蓋印章，將帳戶裡的412萬元全數匯入家人帳戶。新北地方法院審理後，認定夫妻2人偽造文書、詐欺取財罪成立，分別判刑5月、3月，並沒收全數犯罪所得，全案仍可上訴。鏡報 ・ 1 天前
賴讚台灣經濟進步...有錢有閒看演唱會！3萬人震撼表態
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待。總統賴清德21日出席電影活動，特別表示許多人有錢又有閒，台灣也提供了本土藝術創作者發揮的空間。而近年來韓團接連來台，最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，結果讓人超意外。中時新聞網 ・ 4 小時前
網搬「藍綠高鐵對比照」酸1事 慘遭陳柏惟打臉！
政治中心／于士宸報導近日，社群平台Threads上瘋傳2組「政治人物搭高鐵」的對比圖，只見一名網友同時曬出一張民眾黨主席黃國昌在高鐵車廂間站著滑手機的畫面；及一張四位民進黨立委乘坐高鐵商務艙的畫面，接著原PO直言：「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」疑似在酸某一方的行為。然而，畫面曝光後引起熱議，同時也釣出前立委、立法院榮譽顧問陳柏惟親回：「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，指出通常站著的比較多恐怕是因「沒買票」造成，瞬間讓全網笑成一片。民視 ・ 4 小時前