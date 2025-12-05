賴總統點將》獲白沙屯媽祖庇佑 陳俊源中將還曾當過「點主官」

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源中將自今年5 月上任至今已有半年，極為接地氣的陳俊源與澎湖縣府丶地方民眾互動十分融切，講的一口流利丶典雅台語的陳俊源，不說不知道，其實他在擔任陸軍砲訓中心指揮官期間，就曾遇過史上首次白沙屯媽祖停駕在雲林的砲訓中心營區，並停駕長達10分鐘接受官兵合影。

陳俊源當時是少將指揮官，他以流利台語發表答謝祝詞，期望媽祖能保佑國家、國軍弟兄和民眾都能平安，引起現場官兵及民眾的歡呼，獲得媽祖庇佑的陳俊源，此後就調任為陸軍司令部人軍處長，今年5月升任澎部指揮官並晉任為陸軍中將。

接地氣的陳俊源，不僅曾獲媽祖庇佑，他還曾在地方鄉紳去世的公祭儀式上，與縣長張麗善一起擔任過文武「點主官」，創下國軍現役將領擔任「點主官」的罕見例子。大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷於今年7月16日仙逝，告別式上就是由立法院長韓國瑜及曾任海軍上將司令的立委陳永康，代表文武雙全為喪家點主。

陳俊源是砲兵軍官出身，賴清德總統在主持今年5月的官晉任典禮上，肯定出身砲兵的陳俊源將軍，在任職43砲指部及砲訓中心指揮官期間，督導執行各項教學及備戰工作，不僅精進了砲兵的火力運用，更為我們的國防戰力打下堅實的基礎。

砲兵是陸軍各個兵科當中，最晚換裝新式裝備的一個兵科，無論是軍團砲兵指揮部丶各聯兵旅的砲兵營，目前使用的自走砲丶牽引砲丶迫砲都十分老舊，軍方規劃在1.25兆元的軍事特別預算中，納入採購美製M109A7自走砲的項目，一旦這項計畫落實執行，將可全面汰換現役老舊的M109A2及A5自走砲，外島的金門丶馬祖以及澎湖，屆時也都可以換裝新式裝備，砲兵部隊的戰力將可展現全新的風貌。

