賴總統點將》裝甲上將霍守業丶邱國正看到侯嘉倫 都會先問「這一句」

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〔記者羅添斌／台北報導〕裝甲兵中將侯嘉倫因為接連出任參謀本部人事次長丶作戰及計畫次長兩個要職，成為軍政圈討論的焦點，面對國軍裝甲兵大老丶霍守業及邱國正兩位曾任參謀總長時，他可說是裝甲兵的小學弟，但霍守業丶邱國正看到侯嘉倫時，都會親切的問一句：「老太爺可好？」

侯嘉倫近來陪同賴總統視導「空軍南部區域作戰管制中心」，本週還在立法院外交國防部委員會報告「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」，侯嘉倫條理分明丶冷靜處事的態度獲得朝野立委的肯定。

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侯嘉倫是裝甲兵科，但在少尉初官期間，也曾因為部隊推荐加入「突擊兵幹部訓練班」，在歷經嚴格訓練之後獲得合格完訓，隨後回到裝甲部隊任職。在基層歷練時期，他曾出任過陸軍裝甲兵訓練指揮部(裝訓部)總隊長、陸軍裝甲第564旅參謀主任以及花東防衛指揮部戰車營營長等核心裝甲兵科職務。2019年7月晉升少將並擔任裝甲542旅旅長，帶領這支駐守在新竹湖口、負責北台灣防衛主力的「迅雷部隊」少將旅長，任內表現優異，542旅更曾榮獲「全民國防教育傑出貢獻獎-團體獎」，由侯嘉倫代表受獎。

熟悉裝甲兵歷史的退役將領指出，侯嘉倫為現役裝甲兵中將，他的父親侯新宅則是裝甲兵退役少將，國防部於民國70幾年進行「陸精四號案」，整編成立台灣南北兩大機械化師的時期，侯新宅就是國軍首任的249機械化師師長，任內對裝甲部隊的戰力規劃具有極高的建樹成就，而霍守業及邱國正當年先後都在249機械化師擔任幹部，接受過師長侯新宅的指導及淬鍊，侯新宅對裝甲兵軍官而言，可說是「宗師級」的人物。

退役將領表示，儘管父親是裝甲兵老將，但侯嘉倫律己甚嚴，對自己更狠，他接受各種挑戰，參訓突擊兵班丶勇於接受魔鬼般的訓練，從來就是拿實力說話。

退役將領說，國軍過去較少出現過將領歷任兩個不同參謀次長職務的人事安排，現任副參謀總長李天龍中將，過去曾分別擔任過國防部訓練次長(聯七)丶作戰暨計畫次長(聯三)等職，而侯嘉倫是由主管人事的聯一次長，轉任為主管作戰及計畫的聯三次長，應是近十年來唯二的例子，下一步應該就會歷練軍團指揮官職務了。

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