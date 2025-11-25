賴總統鼓勵赴日旅遊？ 卓榮泰：原意是若出國可多選擇日本

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱立法院備詢。資料照片



國策顧問康銀壽日前出席大台南國際旅展，他透露賴總統有告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。立委羅廷瑋今(11/25)日於立法院詢問行政院長卓榮泰，交通部是否有規劃協助宣導民眾赴日旅遊?卓榮泰表示，總統意思是如果要出國，可以多選擇日本。

卓榮泰今日赴立法院繼續施政報告質詢，立委羅廷瑋詢問，總統特別交代哦，儘快要組200到300人去日本旅遊，交通部是否有規劃協助宣導民眾赴日旅遊?卓榮泰說，剛好要出國的，也許你要到別的國家去，你可以選擇去日本。

廣告 廣告

羅廷瑋表示，國人本身就很喜歡去日本，我們現在是很希望國外的旅客多來台灣，這才是重點，所以交通部的角色到底是要先顧台灣國旅、還是要先顧日本旅遊?卓榮泰回應，我們希望自己的國人能夠多多地參與國內旅遊，國外的旅客也能多進來台灣，一年出去的旅客相當多，總統意思是說，如果你要出去何不選擇日本，就是這樣。

羅廷瑋指出，網友查詢10月底週末，日月潭湖景房的一個價格，比照前兩年大概是2萬多，現在已經到5萬多了，部長覺得同一個房間從2萬多變成5萬多合理嗎?交通部長陳世凱答詢時說，他所知道的是日月潭有些飯店的房間有更新，市場機制我們都必須要尊重，因為那是私人的產業、私人的商業行為。

羅廷瑋詢問，這個過程到底有沒有謹慎地去評估這樣子的國旅環境？這個部分國人還是很擔心，交通部有說要推旅宿券，總共2000元你覺得這實際上可以幫助到國旅嗎?陳世凱表示，如果大家願意平日出去玩的話，相信對國旅是有幫助的。羅廷瑋說，有很多人對於國旅不抱任何期待，希望不只是這一支箭，希望能夠多元地去做國旅推廣，協助國旅業者。

更多太報報導

看不下去中對高市早苗報復 竹縣前議員砸360萬贊助民眾赴日旅遊

號召「高市挺高市」 邱議瑩喊話國航推日本旅遊千元折價券

抵制日本旅遊 中資郵輪取消沖繩靠港下客