賴總統：不挑釁中國 堅定維持現狀

賴清德總統昨在電視節目播出的專訪中指出，作為三軍統帥，他的目標是維持現狀，面對對岸威脅，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道；他不會特別去挑釁中國，也不會想要像兩蔣時代反攻大陸，他是「堅定地維持現狀」，希望中國能尊重中華民國存在的事實，台灣很樂意跟中國進行交流合作。

因朝野對抗，明年度中央政府總預算案和軍購特別條例草案都在立法院卡關。賴總統接受三立電視台「話時代人物」節目專訪，特地選在國防部軍備局二○九兵工廠拍攝，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題。

賴總統說，這是我國主要輪型裝甲車的製造地，最知名的就是雲豹八輪裝甲車，他想要傳達的是，國防預算不只是一組數字，背後有非常真實的國防武器裝備意義存在；若今天能提供給國軍數量夠、質量精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全，也可以保護每一個人民的生命財產安全。

行政院提出的軍購特別條例草案，包含打造「台灣之盾」。賴總統舉例，大家可以解讀為家家戶戶裝設的智慧化保全系統，串連衛星、雷達、無人機所偵測到的訊息，還要跟美國等國際社會串連，把台製武器和他國製造的武器都串連在一起；經濟部初估，台灣之盾可以創造四千億元產值及九萬個工作機會，台灣一定要堅持下去。

賴總統表示，「投資國防，就是投資和平！」他強調，國防產業，不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。前總統蔡英文除對美軍事採購外，也非常強調國防自主；如今他要讓國人知道，若能國防自主，未來應對外來挑戰的武器，可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造、修復，也可以隨時升級，讓國防武器更精良。

賴總統說，「今天我如果沒有辦法提供足夠量、質精的武器給國軍弟兄使用，其實我對不起他們，我們也無從要求他們，要站在第一線能夠保護國家。」

