賴總統：不斷提高中共侵臺代價 臺灣就能安全

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（29）日在臉書發文指出，面對中共持續的軍事壓力，如果對方設定侵臺目標，臺灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，「不斷提高侵略臺灣所需付出的代價，臺灣就能安全」。

賴總統表示，多數民主國家都在提升國防預算，臺灣更不可能置身事外；臺灣不只要善盡保護自身安全的責任，也肩負維護臺海與印太區域和平繁榮的責任。

賴總統說，國防自主也是臺灣產業發展的重要機會。從無人機、航太、衛星通訊，到各式船艦艇，國防產業有機會成為臺灣下一座護國神山。

賴總統強調，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能獲得。

